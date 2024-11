Genshin-Impact-Benefizkonzert begeistert Konzertbesucher

Der diesjährige Herbst stand ganz im Zeichen der Musik, als zwei Sinfonieorchester Fans und Konzertgänger mit auf eine musikalische Reise durch Teyvat, die fantastische Welt "Genshin Impacts", nahmen.

"Genshin Impact" ist ein gefeiertes Abenteuer-Rollenspiel mit offener Welt, das weltweit Millionen von Fans begeistert. Der Originalsoundtrack, produziert vom hauseigenen Musikstudio HOYO-MiX, nimmt sich die Orchestermusik zur Grundlage und erweitert diese mit Elementen der Weltmusik und verschiedener Genres, um die diversen Regionen, Menschen und abenteuerlichen Momente des Spiels zu präsentieren. Das Spiel hat die Konzerte im Rahmen seiner Initiative Impact4Music mit kostenfreien Partituren und Finanzmitteln unterstützt. Ziel der Initiative ist es, Musikkultur zu verbreiten und lokale Talente rund um den Globus zu fördern.

Konzert der Philharmonie der Universität Wien im Grossen Saal des Musikvereins

Alte und neue Welten trafen aufeinander, als am 11. November 300 Musiker und Chormitglieder unter der Leitung von Vijay Upadhyaya im voll besetzten historischen Grossen Saal des Musikvereins, besser bekannt als Goldener Saal, in Wien die Bühne betraten. Fans von "Genshin Impact" und Unterstützter der Philharmonie der Universität Wien kamen in den Genuss von 24 Stücken aus dem Spiel, darunter auch Musik von Natlan, der neusten Region in "Genshin Impact". Auch internationale Musiker nahmen am Konzert teil und hatten einzigartige Instrumente wie die westafrikanische Kora, das persische Hackbrett Santur und sogar eine seltene Glasharmonika aus dem 18. Jahrhundert im Gepäck.

Die Philharmonie der Universität Wien unterstützt zudem die UNODC Youth Initiative, von Superar, YourSmile und Cool Earth und wird einen Teil des Konzerterlöses zur Unterstützung dieser wohltätigen Initiativen spenden.

Konzert des Universitätsorchesters und des Universitätschors der TU Dortmund im Konzerthaus Dortmund

Am 25. November trafen sich deutsche Konzertbesucher in Dortmund, um mehr als 20 Stücke des Soundtracks von "Genshin Impact" unter der Leitung von Julian Pontus Schirmer zu geniessen. 80 Musiker, unterstützt vom 60-köpfigen Universitätschor verzauberten die Fans mit einer fantastischen Reise durch Teyvat. Die Besucher genossen die begeisterte Atmosphäre, und viele kamen sogar verkleidet als ihre liebsten Charaktere aus "Genshin Impact"!

Das Universitätsorchester der TU Dortmund ist eines der grössten Ensembles seiner Art an einer technischen Universität. Impact4Music ist deshalb besonders stolz darauf, dieses musikalische Erlebnis, das Kunst und soziale Initiative miteinander verbindet, unterstützt zu haben.

Das Projekt Impact4Music wurde 2023 in Europa ins Leben gerufen. Es stellt die Noten des Soundtracks von "Genshin Impact" kostenlos zur Verfügung und bietet lokalen Universitätsorchestern und Musikbegeisterten finanzielle Unterstützung und Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen von kostenlosen Hochschul- und Community-Konzerten. Neben der Unterstützung der örtlichen Musikszenen macht das Projekt so auch qualitativ hochwertige Musik einem breiteren Publikum zugänglich. Impact4Music ist jetzt weltweit aktiv und jedes gemeinnützige Orchester kann sich per Mail an an das Projektteam wenden, um Originalnoten des ikonischen Soundtracks sowie weitere Unterstützung je nach den eigenen Bedürfnissen und kreativen Ideen des Orchesters zu erhalten.

Impact4Music ist die erste langfristige Initiative im Rahmen des Genshin4Good-Programms von "Genshin Impact", das verschiedene soziale Zwecke unterstützt. Bisher hat die Genshin4Good-Initiative eine Kampagne zur Erhaltung natürlicher Lebensräume durch Partnerschaften mit dem Discovery Channel und Cool Earth unterstützt und sich mit dem S.E.A. Aquarium in Singapur unter dem Anliegen der Förderung des Schutzes der Meere zusammengetan.