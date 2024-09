Genshin-Impact-Benefizkonzert

Das Universitätsorchester und der Universitätschor der TU Dortmund freuen sich, in Zusammenarbeit mit Hoyoverse, ein Benefizkonzert, mit der Musik des weltweiten Hit-Videospiels “Genshin Impact” bekanntzugeben. Das Konzert findet am 25. November im Konzerthaus Dortmund um 20 Uhr statt. Die Musiker & Musikerinnen werden unter der Leitung des Dirigenten Julian Pontus Schirmer in einem zweistündigen Konzert mehr als 20 Stücke aus den verschiedenen Regionen von "Genshin Impact" präsentieren.

Das Dortmunder Universitätsorchester verfügt mit ca. 80 Musizierenden über alle Register eines grossen Symphonieorchesters. Dabei besteht das Orchester nicht nur aus Musikstudierenden, sondern auch aus Angehörigen anderer Fakultäten der Technischen Universität. Die Leitung hat Julian Pontus Schirmer inne.

Das Konzert wird durch "Genshin Impacts" Projekt "Impact4Music" gesponsert. Im Jahr 2023 startete das Projekt Impact4Music seine ersten Projekte in Europa. Durch die Bereitstellung von kostenlosen Partiturlizenzen, Auftrittsmöglichkeiten und Finanzierungen unterstützte das Projekt Orchester an örtlichen Universitäten und Musikliebhaber*innen bei der Veranstaltung von Wohltätigkeitsaktionen und -konzerten.

Die Preise betragen 7 bis 30€ und alle Erlöse des Projekts Impact4Music kommen der Dortmunder Universitätsmusik und gemeinnützigen Zwecken zugute.