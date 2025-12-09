Genshin Impact und Duolingo schliessen sich zusammen

"Genshin Impact", das weltweit beliebte Open-World-Abenteuer-Rollenspiel, und "Duolingo", die weltweit am häufigsten heruntergeladene Bildungs-App, starten bald eine Kooperation, bei der Paimon, die zuverlässigste Reisegefährtin Teyvats, die beliebten Figuren von "Genshin Impact", Tighnari und Cyno sowie Duo, die grüne Eule, mit von der Partie sind.

Vom 8. bis zum 27. Dezember werden sich Paimon, Tighnari und Cyno Duo anschliessen, um eine zeitlich begrenzte 3-Tages-Streak-Mission in der "Duolingo"-App zu veranstalten. Lernende, die drei Tage in Folge ihre Lernübungen abschliessen, erhalten Ingame-Belohnungen, darunter ein limitiertes Namenskärtchen und Profilbild von "Genshin Impact" sowie Urgestein.

Und so funktioniert’s:

Ab dem 8. Dezember können Spieler und Lernende in einem beliebigen Kurs der Duolingo-App die "Genshin Impact Mission" freischalten. Indem an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Lektion abgeschlossen wird, wird der Streak aufrechterhalten und eine sammelbare Statue von Paimon und Duo in der App – ein Zeichen der Hingabe eines Lernenden (mit einer kleinen Menge Magie aus Teyvat) – wird fertig geschnitzt. Die beliebten Figuren von "Genshin Impact", Tighnari und Cyno, werden zusammen mit Duo und Paimon alles geben, um die Lernenden anzufeuern.

Lernende, die die Mission abschliessen, werden exklusive Belohnungen von "Genshin Impact" erhalten, darunter das Profilbild "Beständiges Lernen", das thematische Namenskärtchen „Feierlichkeit – Lesen im Traum“ sowie ein einzigartiges Gericht im Stil von Sumeru "Brathähnchen mit Harra-Würze" und dessen Rezept. Der Gutscheincode des Belohnungsbundles kann bis zum 30. Dezember 2025, 23:59:59 Uhr (UTC) im Shop-Tab der "Duolingo"-App eingesammelt werden und ist bis zum 31. Januar 2026, 15:59:59 Uhr (UTC) in "Genshin Impact" einlösbar.