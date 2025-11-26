HoYoFair-Fan-Konzert für 2026 angekündigt

Anlässlich des wichtigen Meilensteins des fünfjährigen Jubiläums von HoYoFair 2026 wird das HoYoFair-Fan-Konzert eine Zusammenarbeit von 54 Entertainment und Charisma Tanuki Productions im kommenden Jahr stattfinden. Die Veranstaltung führt brillante musikalische Darbietungen aus "Honkai: Star Rail", "Genshin Impact", "Zenless Zone Zero" und "Honkai Impact 3rd" zusammen, um dem Publikum ein immersives audiovisuelles Fest über mehrere Werke hinweg zu bieten.

Die Konzertreihe ist für die erste Hälfte des Jahres 2026 in Frankreich, Deutschland,Grossbritannien und den USA geplant. Der offizielle Kartenvorverkauf beginnt am 28. November 2025.

"Honkai: Star Rail" führt euch mit interstellaren Melodien auf eine galaktische, fantastische Reise durch das Universum! Beim HoYoFair-Fan-Konzert haben die Spieler die Gelegenheit, viele beliebte Fan-Lieder zu hören: Von „Dr. Ratio's Metaphysics of Bathing“, das die Star Rail Live-Bühne eroberte und über zehn Millionen Klicks erreichte, über den beliebten Spass-Hit des Jahres „TRASH CAN SONG“ bis hin zum neuen, genreübergreifenden Hit „Reikou“, der kürzlich die Community-Charts dominierte. Jedes Lied trägt einzigartige Erinnerungen der Trailblaze-Reise in sich. Neben der Fan-Musik, die die Leidenschaft der Spieler zusammenbringt, wird auch der Original-Soundtrack „Ripples of Past Reverie“ das bewegende Finale von Amphoreus wieder aufleben lassen. Gleichzeitig wird ein noch unveröffentlichtes, geheimnisvolles Stück sein Debüt auf der Bühne feiern und ein neues Kapitel dieser interstellaren Melodie einläuten.

"Honkai Impact 3rd" präsentiert ein mitreissendes musikalisches Fest mit legendären Songs wie "Rubia", "TruE" und "Da Capo". Jedes einzelne Lied erinnert an die emotionalen Momente des Spiels und verwebt mit seinen Melodien Erinnerungen und Neuanfänge, um die legendäre Vergangenheit mit der unbegrenzten Zukunft zu verbinden. Die Aufführung ist ein Tribut an die andauernde Kunst des Spiels und seine weltweite Community, in der Nostalgie auf kreative Leidenschaft trifft und jede Note die Reise weiterführt, die vor Jahren begann. Die Fans und Spieler von Genshin Impact können in die vertrauten Melodien der Originalmusik des Spiels eintauchen und die in der Community hochgelobten Fan-Lieder geniessen. Zwei besonders beliebte Stücke, „Emberfire“ und „La vaguelette“, die wertvolle Erinnerungen der Reisenden in sich tragen, werden bei diesem Konzert in besonderer Weise neu interpretiert. Talentierte Künstler aus der ganzen Welt werden ausserdem populäre Stücke aus Fanprojekten darbieten, darunter Hits, die die Inspiration und Leidenschaft der letzten fünf Jahre in der Community von Genshin Impact verkörpern sowie millionenfach aufgerufen wurden, wie „The Diagnosis“, „Musication“ und „Haruka“.

"Zenless Zone Zero" schliesst sich den Feierlichkeiten an, indem drei sehr beliebte Fan-Lieder ins Rampenlicht gestellt werden, die von den heissgeliebten Cunning Hares, Hoshimi Miyabi und Ellen handeln, um die Kreativität der lebhaften Community zur Schau zu stellen. Besonders sticht der Erfolgshit „Moe Chakka Fire“ von Issey (弌誠) hervor, welcher über 86 Millionen Views auf YouTubes Top-Songs des Tages und Billboard JAPAN angehäuft hat.

HoYoFair bietet Spielern und Creatorn stets eine Bühne, auf der Kreativität und Leidenschaft im vollen Glanz erstrahlen können. Die Tickets für alle Vorstellungen des HoYoFair-Fan-Konzerts 2026 gehen am 28. November in den Vorverkauf. Fans können sich während des Vorverkaufs Plätze sichern und erhalten ein exklusives Paket mit Fan-Artikeln zum Konzert.

Weitere Details zur Veranstaltung