HoYoverse erÃ¶ffnet erstes CafÃ© in Berlin

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse, bekannt für Erfolgstitel wie "Genshin Impact", "Honkai: Star Rail" und "Zenless Zone Zero" gab heute die feierliche Eröffnung ihres weltweit ersten Cafés in Berlin am 20. Juni 2025 bekannt.

Für Spieler und Fans wird mit dem Café ein immersiver Raum geschaffen, in dem sich alles um die Geschichten, Figuren und Welten der Spiele von HoYoverse dreht. Thematische Speisen und Getränke, offizielle Fan-Artikel sowie Kulturveranstaltungen ermöglichen einen intensiven, gelebten Austausch zwischen der Community und der Gaming-Kultur. Für diesen Sommer sind bereits zwei besondere Events vor Ort im Café geplant.

Im Herzen Berlins, einer Stadt, die für ihre kulturelle Vielfalt und Kreativität bekannt ist, lädt das HoYoverse Café seine Gäste auf eine einzigartige Reise ein, bei der urbanes Leben und Popkultur miteinander verschmelzen. Inspiriert von den fantastischen Welten der Spiele von HoYoverse verbindet das Themen-Café den Genuss von aromatischem Kaffee mit der Leidenschaft einer globalen Spieler-Community. Von exklusiven Menüs über nachgestellte, immersive Spielszenen bis hin zur geteilten Vorfreude auf kommende Versionsaktualisierungen und Cosplay-Events wird jeder einzelne Besuch zu einem interdimensionalen Abenteuer. Das Café bietet ein inklusives Erlebnis für alle Fans, indem es mit Requisiten, Figurenaufstellern und storybasierten, nachgestellten Szenen eine neue Plattform für das Zusammenkommen und den Austausch schafft.

Berlins offene, inklusive Gesellschaft sowie die grosse Gaming-Community bilden die ideale Grundlage für Innovation und kreativen Ausdruck. Das HoYoverse Café ist aber mehr als nur ein thematisch gestalteter Ort: Es ist vielmehr ein kulturelles Statement für Individualität, Kreativität und den Community-Gedanken. Das HoYoverse Café Berlin möchte das klassische Kaffee-Erlebnis neu definieren, indem es immersive Interaktion fördert und die Liebe der Spieler für die Figuren und Geschichten befeuert. So lädt jede Tasse Kaffee zu einer Reise in andere Welten ein!

Details zum HoYoverse Café

Eröffnung: 20. Juni 2025

20. Juni 2025 Adresse: Rochstrasse 4, 10178 Berlin, Deutschland

Rochstrasse 4, 10178 Berlin, Deutschland Bevorstehende Sonderevents: Thema „Genshin Impact“ (20. bis 27. Juni), Thema „Zenless Zone Zero“ (28. Juni bis 13. Juli)

Thema „Genshin Impact“ (20. bis 27. Juni), Thema „Zenless Zone Zero“ (28. Juni bis 13. Juli) Besonderheiten: Indoor- und Outdoor-Bereiche, thematische Speisen und Getränke sowie limitierte Fan-Artikel, verschiedene Events mit Cosplayern, musikalischen Darbietungen und mehr!

Sonderevents im HoYoverse Café im Juni und Juli

Genshin Impact „Zu Kaffee und Gefährten!“ (20. bis 27. Juni)

Zur Feier der Veröffentlichung von Version 5.7 wird Genshin Impact, das Open-World- Abenteuerspiel, das Millionen Fans weltweit begeistert, vom 20. bis 27. Juni ein Sonderevent namens „Zu Kaffee und Gefährten!“ im Café veranstalten.

Version 5.7 führt die lang ersehnte Figur Skirk ins Spiel ein, die im Zentrum dieses einzigartigen Events stehen wird. Dazu werden im Café limitierte Speisen und Getränke in thematischer Anlehnung an Skirk und Tartaglia serviert. Ausserdem wird die Dekoration des Cafés passend zu den neuen Inhalten von Version 5.7, darunter auch Skirk und die neue Geschichte der Zwillinge, umgestaltet.

Zu guter Letzt werden Reisende dazu ermutigt, genau wie Skirk und Tartaglia, die im Spiel Meisterin und Lehrling sind, Freunde mit ins Café zu bringen, um Rabatte und Ingame-Belohnungen zu erhalten.

Exklusive Angebote für Spieler von Genshin Impact

Für neue Spieler und zurückkehrende Spieler wird es verschiedene Angebote geben: - Neue Spieler erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Kaffee. - Zurückkehrende Spieler erhalten einen Gutschein für einen Kaffee mit 50 % Rabatt. - Während des Events wird es ein exklusives Menü für zwei Personen geben, das zweithematische Getränke, zwei besondere Snacks und zwei Kaffeebohnen-Cookies umfasst. - Zurückkehrende Spieler, die einen Freund mitbringen, erhalten 50% Rabatt auf das exklusive Menü, sowie Urgestein ×100 und transparente Figurenkarten, nachdem das Menü gekauft wurde. - Zwei aktuelle Spieler erhalten zusammen 25 % Rabatt auf das Menü, sowie Urgestein ×100 und transparente Figurenkarten, nachdem das Menü gekauft wurde. - Auch für den Kauf von Fan-Artikeln im Café gibt es zusätzliche Belohnungen.

Sonderevent zur Eröffnung am 20. Juni

Am 20. Juni ab 10:30 Uhr können Fans die Outdoor-Aufführung zur Eröffnung des Cafés geniessen, die ein Streichquartett im Stile "Genshin Impacts" sowie eine Streetdance-Performance umfasst. Um 11Uhr wird das Café dann offiziell eröffnet, wobei im Laufe des Tages zu unbestimmten Zeiten immer wieder Giveaways verteilt werden. Ausserdem werden die beliebten Cosplayer Taryn und hyoga.x vom 20. bis 22. Juni als "Ein-Tag-Ladenbesitzer" im Café mit dabei sein!

„Ridu-Kaffeeklatsch“ von Zenless Zone Zero (28. Juni bis 13. Juli)

"Zenless Zone Zero", das von der Kritik gefeierte Urban-Fantasy-ARPG, begeht diesen Juli feierlich sein erstes Jubiläum. Um diesen wichtigen Meilenstein mit der deutschen Community zu feiern, organisiert "Zenless Zone Zero" den ersten "Ridu-Kaffeeklatsch" im HoYoverse Café, und zwar vom 28. Juni bis 13. Juli. Diese Spezialaktion beruht auf Vorreservierungen und wir laden alle Proxys ein, sich hier zu registrieren, um mitzumachen

Diese Aktion ist die erste Offline-Café-Aktion von "Zenless Zone Zero" in Deutschland und Proxys sind herzlich eingeladen, sich an den thematischen Delikatessen von New Eridu und geliebten Figuren aus Version 2.0, einschliesslich Yixuan und Ju Fufu, zu erfreuen. Neben dem Spezialmenü gibt es auch thematische Getränke und Speisen sowie exklusive Fan-Artikel, darunter Fächer und Amulette – wie immer gilt, „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Teilnehmer können sich auch auf tolle Eintragungsaktionen und besondere Beute freuen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, Proxys!