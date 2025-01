Infos zu Genshin Impact Version 5.4

Heute gibt's einige aufregende Neuigkeiten zu "Genshin Impact" Version 5.4, das am 12. Februar erscheint. Das neue Update lädt zum Mikawa Flower Festival in Inazuma ein und verspricht einen Moment der Entspannung. Die Psychologin Yumemizuki Mizuki wird als 5-Sterne-Anemo-Katalysator-Benutzerin ebenfalls in die spielbare Liste aufgenommen! Ausserdem werden weitere Systemoptimierungen nahtlos eingeführt.

Die Highlights zur neuen Version