Genshin Impact: Nod-Krai

In "Genshin Impact" wird siebte grosse Region, Nod-Krai, eingeführt und bringt damit fesselnde neue Geschichten, eine Auswahl an Charakteren und noch mehr Inhalte. Um das bevorstehende fünfte Jubiläum des Spiels zu feiern, sind auch eine Vielzahl besonderer Belohnungen und Events auf dem Weg.

Version Luna - Die Höhepunkte