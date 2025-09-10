Genshin Impact: Nod-Krai

In "Genshin Impact" wird siebte grosse Region, Nod-Krai, eingeführt und bringt damit fesselnde neue Geschichten, eine Auswahl an Charakteren und noch mehr Inhalte. Um das bevorstehende fünfte Jubiläum des Spiels zu feiern, sind auch eine Vielzahl besonderer Belohnungen und Events auf dem Weg.
Version Luna - Die Höhepunkte
Neue Geschichte: Begleitet eure Gefährten in Nod-Krai bei der neuen Archontenquest, stellt euch dem Fatui-Herold „Marionette“ und kämpft gegen die furchteinflössende Wilde Jagd.
Kraft des Mondes: Nutzt uralte Kuuvahki-Energie, um die Erkundung zu unterstützen und die Mond-Reaktion, einschliesslich der neuen Mondblüten-Reaktion, auszulösen.
Neue Charaktere: Lauma, Flins und Aino treten dem spielbaren Kader bei, deren Alltag durch die neue Funktion „Treffpunkte“ aufgedeckt wird.
Belohnungen: Kostenloser 5-Sterne-Charakter, 1'600 Urgestein, 10 verwobenes Schicksal und mehr. Um das fünfte Jubiläum von "Genshin Impact" zu feiern, bringt HoYoFair das bei Fans beliebte "Genshin Impact"-Fan-Art-Sonderprogramm zurück – einen zweistündigen Livestream, der fantasievolle und unterhaltsame Fan-Werke zeigt und am 20. September Premiere hat.