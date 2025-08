Genshin Impact: Server der PS4-Version werden bald abgeschaltet

Entwickler miHoYo kündigt an, dass die Server der PS4-Fassung von "Genshin Impact" bald abgeschaltet werden. Ein Enddatum für den Download im PlayStation Store gibt res ebenfalls.

Demnach werden die Server der PS4-Version von "Genshin Impact" am 8. April 2026 abgeschaltet. Das Einloggen wird danach nicht mehr möglich sein. Bereits am 10. September wird der PS4-Titel aus dem PlayStation Store entfernt. In-Game-Käufe werden ab dem 25. Februar 2026 nicht mehr möglich sein. Die übrigen Fassungen sind hiervon natürlich nicht betroffen.

Eine Erklärung für diese Massnahme bekommen wir gleichzeitig übrigens auch. So sagt miHoYo, dass "Genshin Impact" auf der PS4-Hardware schlicht an seine Grenzen gekommen ist.

"Genshin Impact" erschien am 28. September 2020 für PS4, iOS, Android und den PC. Die PS5-Umsetzung folgte am 28. April 2021 und die Xbox Series X wurde schliesslich am 20. November 2024 versorgt.