Gentlymad Studios werden geschlossen

Assemble Entertainment wird die Gentlymad Studios zum Ende des Monats schliessen. Ein offizielles Statement dazu liegt bereits vor.
Hauptgrund für das jetzige Ende der Gentlymad Studios waren die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Verkäufe von "Endzone 2: A World Apart". Damit verlieren rund 25 Beschäftigte ihren Job. Assemble Entertainment hatte den Entwickler im Oktober 2017 übernommen. Das offizielle Statement der Gentlymad Studios zu dem Thema liest sich folgendermassen:
"Es fällt uns schwer, diese Zeilen zu schreiben: Gentlymad Studios schliesst seine Türen. Wir möchten, dass ihr diese Nachricht direkt von uns erfahrt. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 durften wir Spiele wie In Between, Pizza Connection 3 und natürlich Endzone – A World Apart entwickeln. Mit Endzone 2 wollten wir noch grösser träumen. Der Start verlief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, doch dank eures Feedbacks und eurer Unterstützung haben wir im Early Access unermüdlich daran gearbeitet – bis zu einem Punkt, auf den wir heute wirklich stolz sein können. In den letzten Monaten hatten wir das Gefühl, an einem Wendepunkt angekommen zu sein: Immer mehr Spielerinnen und Spieler erkannten die Vision, die wir mit diesem Spiel verfolgt haben. Dass wir es nun nicht weiterführen können, bricht uns das Herz. Gleichzeitig sind wir unendlich stolz darauf, wie weit es gekommen ist. Durch alle Höhen und Tiefen wart ihr es, unsere Community, die diese Reise so besonders gemacht hat. Jeder Kommentar, jede Idee, jede Überlebensgeschichte hat uns Kraft gegeben. Ihr wart nicht nur unser Publikum – ihr wart Teil des Teams. Aus tiefstem Herzen: Danke, dass ihr an uns geglaubt habt, dass ihr unsere Spiele gespielt und mitgestaltet habt. Auch wenn Gentlymad Studios nun endet – die Welten, die wir gemeinsam erschaffen haben, werden in euch weiterleben."