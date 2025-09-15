Gentlymad Studios werden geschlossen

Assemble Entertainment wird die Gentlymad Studios zum Ende des Monats schliessen. Ein offizielles Statement dazu liegt bereits vor.

Beschreibung

Hauptgrund für das jetzige Ende der Gentlymad Studios waren die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Verkäufe von "Endzone 2: A World Apart". Damit verlieren rund 25 Beschäftigte ihren Job. Assemble Entertainment hatte den Entwickler im Oktober 2017 übernommen. Das offizielle Statement der Gentlymad Studios zu dem Thema liest sich folgendermassen: