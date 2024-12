Adventskalender 2024: Tag 02

Heute öffnen wir das zweite Türchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2024 den wir gemeinsam mit unserem Partner World of Games veranstalten!

Hinter dem 2. Adventstürchen verstecken sich zwei Bücher zu **"Elden Ring Shadow of the Erdtree (Bücher des Wissens Teil III).

Elden Ring - Bücher des Wissens Band III: Shadow of the Erdtree

In dieser Enzyklopädie findet sich alles über die Welt von "Shadow of the Erdtree" und deren Bewohner. Sie kombiniert die kartenbasierte Welt und die Dungeonführer des ersten Bands mit den Werten und Analysen von Gegnern und Ausrüstung, die in Band zwei enthalten waren.

Für alle, die sich zum ersten Mal ins Reich der Schatten wagen, bietet sie eine unverzichtbare Begleitung, die man immer wieder zu Rate ziehen kann. Dieses Buch liefert einen enzyklopädischen Katalog der "Welt von Shadow of the Erdtree", der genau so fein detailliert ist, wie die ersten beiden Bände es waren.

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Wichtiges

Alles rund um den GAMES.CH Adventskalender 2024

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!

