Adventskalender 2024: Tag 04

Heute öffnen wir das vierte Türchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2024 den wir gemeinsam mit unserem Partner World of Games veranstalten!

Hinter dem 4. Adventstürchen verstecken sich der Saugroboter Dreame D10 Plus!

Dreame D10 Plus

Der Dreame D10 Plus ermöglicht eine bis zu 45-tägige Reinigung ohne manuellen Aufwand. Der Staubbehälter entleert sich automatisch in einen versiegelten 2,5-Liter-Beutel, wodurch Feinstaub sicher eingeschlossen bleibt. Dank der intelligenten Teppicherkennung und einer maximalen Saugleistung von 4.000 Pa passt sich der D10 Plus optimal an verschiedene Bodenbeläge an und nimmt Staub, Schmutz und Haare gründlich auf - ideal für Haushalte mit Haustieren.

Weitere Highlights

Nass-Wischen für leichte Verschmutzungen

DualBoost-Technologie für effiziente Staubaufnahme

LiDAR-Navigation für präzise Kartierung und effiziente Reinigung

Dynamische Routenplanung und Steuerung per App

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Wichtiges

Teilnahmeformular: Adventskalender-Gewinnspiel 2024: Tag 04

Alles rund um den GAMES.CH Adventskalender 2024

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!

