Adventskalender 2024: Tag 16

Heute öffnen wir das 16. Türchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2024 den wir gemeinsam mit unserem Partner World of Games veranstalten!

Hinter dem 16. Türchen verstecken sich gleich drei PlayStation-Spiele von 2K in der Deluxe Edition!

NBA 2k25

Sammle Siege, hisse deine Banner und schreibe in NBA 2K25 Geschichte. Beherrsche jeden Court Powered by ProPLAY bietet dir komplette Kontrolle über deine Spielweise in NBA 2K25. Spiele überall, während du dein Vermächtnis in Meine KARRIERE, MyTEAM, Meine NBA und The W definierst.

WWE 2k24

Erlebe in WWE 2K24 eine fesselnde Nacherzählung der grössten WrestleMania-Momente in 2K Showcase of The Immortals.

Top Spin 2k25

Das TopSpin-Franchise ist zurück mit TopSpin 2K25! Erlebe Legenden wie Roger Federer, Serena Williams und viele andere Profis, spannende Single-Player und Multiplayer-Modi, alle vier klassischen Grand Slams und vieles mehr!

Wichtiges

Alles rund um den GAMES.CH Adventskalender 2024

