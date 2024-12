Adventskalender 2024: Tag 24

Heute öffnen wir das erste Weihnachtstürchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2024 den wir gemeinsam mit unserem Partner World of Games veranstalten!

Hinter dem 24. Türchen versteckt sich eine Nintendo Hard- und Software!

Nintendo Switch Lite - Hyrule Edition

Tauche mit der exklusiven Hyrule Edition der Nintendo Switch Lite in die magische Welt von Zelda ein. Diese Handheld-Konsole besticht durch ihre goldene Farbe und das detailreiche Hyrule-Design. Dieses liebevoll gestaltete Erscheinungsbild lässt jedem Zelda-Fan das Herz höher schlagen. Die kompakte und leichte Bauweise der Konsole erlaubt es dir, deine Lieblingsspiele problemlos mitzunehmen. So kannst du jederzeit in die Abenteuer von Hyrule eintauchen und Link durch das magische Königreich steuern. Diese Handlichkeit sorgt auch unterwegs für ausreichend Spielspass.

Zusätzlich hat uns Nintendo eine Menge Merchandise-Produkte für euch zur Verfügung gestellt!

Aufgepasst: Dieses Adventstürchen ist bis zum 31.12.2024 geöffnet. Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Wichtiges

Teilnahmeformular: Adventskalender-Gewinnspiel 2024: Tag 24

Alles rund um den GAMES.CH Adventskalender 2024

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!

Adventskalender 2 - Täglich eine Samsung microSD-Karte

Aufgepasst: Wir haben nebst dem "normalen" Adventskalender einen Zweiten, wo ihr täglich eine microSD-Karte von Samsung für eure Nintendo Switch gewinnen könnt!

Teilnahmeformular: Samsung microSD Speicherkarten

