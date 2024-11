GAMES.CH - Adventskalender 2024

Auch in diesem Jahr dürft ihr euch auf einen richtig coolen GAMES.CH-Adventskalender freuen, den wir erneut gemeinsam mit World of Games durchführen. Hinter den 28 Adventstürchen (!) verstecken sich in diesem Jahr erneut eine Menge toller Preise, die von unseren Partnern zur Verfügung gestellt wurden. Total warten Preise im Wert von ungefähr CHF 7'000.- auf euch!

Unter anderem könnt ihr euch auf Hardware von Razer, Nintendo, Sony PlayStation, Samsung, Sonos, JBL, AVM, FRITZ!Box, Philipps Hue, Logitech, Dreame, Micron und Pico freuen. Natürlich dürfen auch Spiele, Presskits, Goodies und Merch von Bandai Namco, 2K, LEGO, Disney, Ubisoft, Square Enix und Plaion nicht fehlen!

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Partner die uns seit Jahren toll & tatkräftig unterstützen!

Razer-Adventsonntage

Traditionen soll man pflegen. Seit Jahren verlosen wir an jedem Adventssonntag coole Razer-Hardware. Was dieses Jahr dabei ist, das erfahrt ihr wie üblich erst an den entsprechenden Sonntagen.

Das Warten wird sich wie üblich lohnen!

Täglich tolle Preise

Die GAMES.CH-Adventstürchen werden täglich gegen 0:05 geöffnet. Danach habt ihr jeweils bis Mitternacht Zeit, um am täglichen Advents-Gewinnspiel teilzunehmen. Die Ausnahme sind die beiden Hauptpreise, deren Türchen etwas länger geöffnet bleiben...

Aufgepasst: Wir haben nebst dem "normalen" Adventskalender einen zweiten, wo ihr täglich eine microSD-Karte von Samsung für eure Nintendo Switch gewinnen könnt!

Übersicht über die bereits geöffneten Türchen

Falls ihr hier das aktuelle Türchen nicht offen seht, klickt euch direkt zum Adventskalender weiter...

Adventskalender-Warm-Up: (30.11.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #01 (01.12.2024) - 1. Razer Advent - noch nicht geöffnet

Türchen #02 (02.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #03 (03.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #04 (04.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #05 (05.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #06 (06.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #07 (07.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #08 (08.12.2024) - 2. Razer Advent - noch nicht geöffnet

Türchen #09 (09.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #10 (10.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #11 (11.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #12 (12.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #13 (13.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #14 (14.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #15 (15.12.2024) - 3. Razer Advent - noch nicht geöffnet

Türchen #16 (16.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #17 (17.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #18 (18.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #19 (19.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #20 (20.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #21 (21.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #22 (22.12.2024) - 4. Razer Advent - noch nicht geöffnet

Türchen #23 (23.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #24 (24.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #25 (25.12.2024) - noch nicht geöffnet

Türchen #26 (26.12.2024) - Boxing-Day - noch nicht geöffnet

Türchen #27 (27.12.2024) - noch nicht geöffnet

Hinweis 1: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!

Hinweis 2: Aktuell sind noch nicht alle Preise bei uns eingetroffen und wie üblich kann es zu Abweichungen kommen...

PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Versteigerung

GAMES.CH - Versteigerung: Symbolbild - Die Konsole ist noch Originalverpackt!

Treue Leser und Besucher von GAMES.CH wissen es: Wir versteigern jedes Jahr etwas Besonderes aus der Gaming-Welt für einen guten Zweck. Dieses Jahr haben wir ein PlayStation 5 Pro Digital - 30th Anniversary Limited Edition Bundle für euch organisiert, das ihr bei uns ersteigern könnt.

Alle Details zur PS5Pro 30th Anniversary Limited Edition Versteigerung findet ihr hier.