Adventskalender 2025: Tag 07 (Samichlaus)

Heute öffnen wir das Samichlaus-Türchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2025 den wir gemeinsam mit unserem Partner World of Games veranstalten!

Hinter dem Samichlaus-Adventstürchen versteckt sich ein [FRITZ!Repeater 160 Outdoor].

Mehr über die FRITZ!-Produkte erfahrt ihr direkt beim Hersteller.

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!