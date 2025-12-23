Adventskalender 2025: Tag 24 (23. Dezember)

Heute öffnen wir das 24. Türchen in unserem grossen GAMES.CH-Adventskalender 2025 den wir gemeinsam mit unserem Partner World of Games veranstalten!

Hinter dem 24. Adventstürchen versteckt sich eine FRITZ!Box 4690 (inkl. WIFI 7!) und ein FRITZ!Repeater 1700.

Mehr über die FRITZ!-Produkte erfahrt ihr direkt beim Hersteller.

Aufgepasst: Die Adventstürchen sind jeweils nur bis kurz vor Mitternacht geöffnet! Danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Wichtiges

Teilnahmeformular: Adventskalender-Gewinnspiel 2025: Tag 24 (23. Dezember 2025)

Alles rund um den GAMES.CH Adventskalender 2025

Hinweis: Die Gewinner werden nur per E-Mail oder Telefon kontaktiert, wenn wir eine Altersverifikation benötigen. Wir fragen nie nach Passwörtern, Kontodaten und ähnliches. Seid also vorsichtig, falls ihr von irgendwelchen Fake-Absendern angeschrieben werdet!