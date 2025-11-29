Auch in diesem Jahr dürft ihr euch auf einen weihnachtlichen GAMES.CH-Adventskalender freuen, den wir erneut gemeinsam mit World of Games durchführen. Hinter den 25 Adventstürchen verstecken sich erneut eine Menge cooler Preise, die von unseren Partnern zur Verfügung gestellt wurden.

GAMES.CH - Adventskalender 2025 - ein kleiner Überblick

Hinweis: Es sind nicht alle Preise auf dem Foto zu sehen...

In diesem Jahr dreht sich alles um Nintendo, Samsung, Razer und FRITZ!

Ein herzliches Dankeschön an alle Partner die uns seit Jahren toll & tatkräftig unterstützen!

Razer-Adventsonntage

Traditionen soll man pflegen. Seit Jahren verlosen wir an jedem Adventssonntag coole Razer-Hardware. Was dieses Jahr dabei ist, das erfahrt ihr wenn es soweit ist!

Das Warten wird sich lohnen!

Übersicht über die bereits geöffneten Türchen

Falls ihr hier das aktuelle Türchen nicht offen seht, klickt euch direkt zum Adventskalender weiter...

Türchen #01 (30.11.2025) - 1. Razer Advent - noch nicht geöffnet...

Türchen #02 (01.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #03 (02.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #04 (03.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #05 (04012.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #06 (05.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #07 (06.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #08 (07.12.2025) - 2. Razer Advent - noch nicht geöffnet... Türchen #09 (08.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #10 (09.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #11 (10.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #12 (11.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #13 (12.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #14 (13.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #15 (14.12.2025) - 3. Razer Advent - noch nicht geöffnet... Türchen #16 (15.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #17 (16.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #18 (17.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #19 (18.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #20 (19.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #21 (20.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #22 (21.12.2025) - 4. Razer Advent - noch nicht geöffnet... Türchen #23 (22.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #24 (23.12.2025) - noch nicht geöffnet...

Türchen #25 (24.12.2025) - Weihnachten - noch nicht geöffnet...

Neujahrsgewinnspiel (01.01.2026) - Lasst euch überraschen!