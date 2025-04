Gewinnspiel: Andor Staffel 2

Zum Start der zweiten Staffel von "Andor", am 23. April, verlosen wir gemeinsam mit Disney+ ein richtig tolles LEGO-Set, passend zur beliebten "Star Wars"-Serie.

Falls ihr mehr zur neuen Staffel erfahren wollt, empfehlen wir euch zudem unser Special mit dem "Andor"-Showrunner Tony Gilroy und Schauspieler Stellan Skarsgård.

Zur Vorbereitung auf die Fortsetzung des Abenteuers gibt es von Disney ein tolles 14-minütiges Recap-Video der gelobten ersten "Andor"-Staffel:

In Staffel 2 werden sich die Charaktere und ihre Beziehungen vertiefen, während der Krieg immer näher rückt und Cassian eine Schlüsselrolle in der Rebellenallianz einnimmt. Jeder wird auf die Probe gestellt und je mehr auf dem Spiel steht, desto tiefgreifender werden der Verrat, die Opfer und die verschiedenen Absichten. Voll von politischen Intrigen, Gefahren, Spannungen und grossen Herausforderungen ist die Serie ein Prequel zum Film "Rogue One: A Star Wars Story", in dem es um eine heldenhafte Rebellengruppe geht, die die Pläne für die Massenvernichtungswaffe des Imperiums stiehlt: Der Todesstern, und ist damit die Grundlage für die Ereignisse des Originalfilms von 1977. "Andor" spielt fünf Jahre vor den Ereignissen von "Rogue One" und erzählt die Geschichte des Filmhelden Cassian Andor und seine Verwandlung von einem desinteressierten, zynischen Niemand zu einem Rebellenhelden auf dem Weg zu seinem epischen Schicksal.

Die finale Staffel umfasst 12 Folgen, die in vier Kapitel mit jeweils drei Folgen unterteilt sind. Die Premiere des ersten Kapitels findet heute, am 23. April statt, die folgenden Kapitel werden wöchentlich exklusiv auf Disney+ ausgestrahlt.

Unser "Andor"-Gewinnspiel

