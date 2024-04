Gewinnspiel: Beat Slayer Goodies und Headset

Gemeinsam mit ByteRockers Games verlosen wir aktuell ein tolle "Beat Slayer"-Goodie-Set inkl. einem Teufel-Headset unter unseren Lesern.

"Beat Slayer", die actionreiche Mischung aus Roguelite und Rhythmusspiel des Berliner Entwicklerstudios ByteRockers’ Games, erschien am 04. April 2024 für PC. Das spassige Hack’n’Slay fesselt dank der pulsierenden Beats, jeder Menge Action und seinem schrägen Humor. Die musikalische Odyssee, deren Soundtrack unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Babelsberger Filmorchester entstand, führt euch durch ein fiktives, dystopisches Berlin der 90-er Jahre, in der es nur eine Regel gibt: Bleib im Takt!

