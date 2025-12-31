Gewinnspiel: Bethesda Silvester / Neujahr 2026

Gemeinsam mit Bethesda verlosen wir zum Silvester / Neujahr 2026 ein tolles Goodie-Paket mit einem "Fallout"-Kochbuch und einem "Doom"-Controller für eure Xbox!
Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner
Mit "Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner" habt ihr die Möglichkeit, von Vault-Tec(TM) vorgeschlagene Gerichte zuzubereiten und die faszinierende Welt von Fallout so appetitlich zum Leben zu erwecken wie niemals zuvor. Studiert dieses von Vault-Tec zur Verfügung gestellte Kochbuch gründlich, um euch bestmöglich auf euer neues Leben im Bunker ebenso vorzubereiten, wie auf die Zeit danach!
Hier kannst du das tolle Bethesda-Silvester-Neujahrs-Paket gewinnen
Kein Vertrauen auf dein Glück?
Dann kannst du das "Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaulbewohner" portofrei bei World of Games bestellen.