Kino-Gewinnspiel: Clown in a Cornfield

Willkommen in Kettle Springs. Quinn (Katie Douglas) ist gerade mit ihrem Vater (Aaron Abrams) in die beschauliche Kleinstadt gezogen und hofft auf einen Neuanfang. Doch stattdessen finden sie eine zerrüttete Gemeinde vor, die sich nach dem Brand der Baypen Corn Syrup Factory in einer schwierigen Phase befindet. Während die Bewohner untereinander streiten und die Spannungen zunehmen, taucht eine finstere, grinsende Gestalt aus den Maisfeldern auf, um Kettle Springs von seiner Last zu befreien. Es ist Clown Frendo, das Maskottchen der Stadt, der es auf die verdorbene Jugend abgesehen hat …ein mörderischer Albtraum beginnt.

"Clown in a Cornfield" bietet Horror mit überraschenden und witzigen Twists im Retro-Slasher-Stil. Produziert wurde der Film von den Machern von SMILE. Regisseur ist Eli Craig u.a. von "Tucker & Dale vs. Evil". Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch des amerikanischen Autors Adam Cesare (2020).

Schweizer Kinostart: 29. Mai 2025

Regie: Eli Craig

Darsteller: Katie Douglas, Aaron Abrams, Carson MacCormac

