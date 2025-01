Kino-Gewinnspiel: Criminal Squad 2: Pantera

Gerard Butler ("Plane", "Has Fallen-Reihe") und O’Shea Jackson Jr. ("Straight Outta Compton", "Godzilla: King of the Monsters") sind zurück in der mitreissenden Fortsetzung des Action-Heist-Krachers "Criminal Squad", der 2018 für Furore sorgte.

In "Criminal Squad 2: Pantera" nimmt Big Nick (Gerard Butler) die Verfolgung in Europa auf und kommt Donnie (O’Shea Jackson Jr.) immer näher. Donnie ist tief in die gefährliche und unberechenbare Welt der Diamantendiebe und der gefürchteten Panther-Mafia verwickelt, während sie einen gewaltigen Raubüberfall auf die grösste Diamantenbörse der Welt planen.

Originaltitel: Criminal Squad 2: Pantera

Genre: Action

Regie: Christian Gudegast

Darsteller: Gerald Butler, Jordan Bridges, O'Shea Jackson Jr

Kinostart: 16. Januar 2025

Gemeinsam mit Ascot Elite verlosen wir 2x2 Tickets zu "Criminal Squad 2: Pantera".