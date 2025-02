Gewinnspiel: Daredevil: Born Again

Die Erzrivalen Matt Murdock und Wilson Fisk stehen sich in der brandneuen Serie "Daredevil: Born Again" von Marvel Television, die am 5. März auf Disney+ startet, wieder gegenüber.

Um den Serienstart gebührend zu feiern, verlosen wir am 5. März zwei Diamond-Festival Pässe für die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con im Wert von je CH 162.50.

In "Daredevil: Born Again" kämpft Matt Murdock (Charlie Cox), ein blinder Anwalt mit geschärften Sinnen, in seiner geschäftigen Kanzlei für Gerechtigkeit, während der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) seine eigenen politischen Ziele in New York verfolgt. Je mehr ihre früheren Identitäten zum Vorschein kommen, desto mehr befinden sich beide Männer auf einem unausweichlichen Kollisionskurs.

In der Serie sind ausserdem Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer und Jon Bernthal zu sehen. Dario Scardapane ist der Showrunner. Bei den Episoden führen Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff und David Boyd Regie; ausführende Produzentinnen und Produzenten sind Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord & Matthew Corman und Justin Benson & Aaron Moorhead.

"Daredevil: Born Again" von Marvel Television startet in der Schweiz und Liechtenstein am 5. März 2025 exklusiv auf Disney+.

Hier könnt ihr zum "Daredevil: Born Again"-Serienstart zwei Diamond-Festival-Pässe für die Fantasy Basel gewinnen.

Hinweis: Eine verlässliche Kindersicherung sowie elterliche Kontrolle stellen sicher, dass Disney+ ein geeignetes Streaming-Erlebnis für die ganze Familie bleibt. Abonnenten können Zugangsbeschränkungen für erwachsene Inhalte festlegen und PIN-geschützte Profile erstellen, um Eltern und Erziehungsberechtigten, zusätzlich zum bereits bestehenden Junior-Modus, ein beruhigendes Gefühl zu geben.