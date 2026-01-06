Devolo-Drei-König-Gewinnspiel

Zum Dreikönigstag verlosen wir ein tolles devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit unter unseren Lesern.

Wer schnelles und zuverlässiges Internet in Keller, Dachgeschoss, Garage und anderen, weit entfernt vom Router befindlichen Räumen benötigt, findet mit dem devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit ein gelungenes Komplettpaket, um diese Vision ohne umständliches Kabelverlegen in die Tat umzusetzen. Die Performance ist prima, und auch der Einrichtungsprozess klappt ohne Probleme.

Unseren ausführlichen Test zum devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit findet ihr hier.

Hier kannst du das devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit gewinnen. Viel Glück!