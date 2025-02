Kino-Gewinnspiel: Flight Risk

Zum Schweizer Kinostart von "Flight Risk" am 27. Februar 2025 verlosen wir hier 2x2 Tickets. Zudem habt ihr die Chance auf 1x2 Tix via unsere Facebook-Seite.

Spannungsgeladener Thriller von Mel Gibson (Braveheart, Hacksaw Ridge, Apocalypto) mit Mark Wahlberg und Michelle Dockery (Downton Abbey, The Gentlemen). Pilot Daryl (Mark Wahlberg) muss die Luftwaffen-Marshal Madolyn (Michelle Dockery) und den Kronzeugen Winston (Topher Grace) zu einem Prozess nach New York bringen. Während sie die Wildnis Alaskas überfliegen, steigt die Anspannung unter den Passagieren der Cessna und das gegenseitige Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt: Denn schon bald stellt sich heraus, dass nicht jeder an Bord der ist, den er vorgibt zu sein.

Schweizer Kinostart: 27. Februar 2025

Regie: Mel Gibson

Darsteller: Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace

Das "Flight Risk"-Kinoticket-Gewinnspiel findet ihr hier