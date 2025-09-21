Gewinnspiel: Gaming - Eine Pixel-Zzeitreise

Gemeinsam mit dem Carlsen Verlag verlosen wir drei Exemplare von "Gaming - Eine Pixel-Zeitreise".

Unterhaltsame Zeitreise durch die Welt der Games: Von Spacewar!, Pacman, Super Mario, Fortnite und vielen mehr! Die faszinierende Welt der Videospiele hat viel zu bieten! Die Autoren und Autorinnen der Graphic Novel wagen eine Zeitreise durch die Geschichte des Gamings.

Der Hype begann im Jahr 1972 mit PONG, das vom ersten Giganten der Branche, Atari, entwickelt wurde, und alles auf den Kopf stellte. Seitdem sind Videospiele aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, von Arcade über Konsolen und Computer bis hin zu Smartphones und VR-Brillen. Von Pacman, Super Mario, WOW, Grand Theft Auto und vielen mehr.

Mit humorvollen Dialogen, dynamischen Illustrationen und spannenden Fakten bietet dieses Buch sowohl eingefleischten Gamern als auch Neulingen im Gaming-Universum einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen. Videospiele als globales Phänomen - erlebbar in farbenfrohen Zeichnungen!

Ein Must-have für Gaming-Fans und alle, die sich für die Popkultur und den Einfluss der Videospiele auf unsere moderne Welt interessieren.

Wir verlosen drei Exemplare von "Gaming - Eine Pixelzeitreise".

