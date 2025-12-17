Kino-Gewinnspiel: Avatar: Fire and Ash

Zum heutigen Kinostart von "Avatar: Fire and Ash" verlosen wir fünf Goodie-Pakete mit je einem Notebook, Drawstring Bags und Sticky Notes zum Film.

“Avatar: Fire and Ash”, der dritte Teil des erfolgreichen Avatar-Franchises, startet heute exklusiv im Kino. James Cameron nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise nach Pandora und begleitet dabei den ehemaligen Marine und Na’vi Anführer Jake Sully (Sam Worthington) sowie Na’vi Kriegerin Neytiri (Zoe Saldaña) und ihre Familie.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von James Cameron, Rick Jaffa und Amanda Silver, die Story von James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman und Shane Salerno. Weitere Schauspieler:innen sind Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. und Kate Winslet.

Kinostart: 17. Dezember 2025

Regie: James Cameron

Drehbuch: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver

Produzent: James Cameron, p.g.a., Jon Landau, p.g.a.

Besetzung: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Kate Winslet

Gewinnspiel

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt ihr uns eine E-Mail mit eurer Adresse und Betreff "Avatar: Fire and Ash" an wettbewerb@games.ch.

Einen der Goodie-Bags verlosen wir zudem auf unserer Facebook-Seite.