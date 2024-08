Gewinnspiel: Dustborn (PS5)

Zum Launch von "Dustborn" verlosen wir ein Exemplar des Spiels für die PlayStation 5 inklusive einiger Goodies. Was? Das seht ihr auf dem Foto. Und nein, unsere Redaktionskatze Mia wird natürlich nicht verlost!

Wie würde Amerika aussehen, wenn John F. Kennedy 1963 nicht ermordet worden wäre? Was, wenn ein Ereignis einer kleinen Zahl an Menschen Superkräfte gegeben hätte? Und wie würde diese Welt im Jahr 2030 aussehen? Diesen Fragen geht "Dustborn" nach, das sich genremässig nicht in eine einzelne Schublade packen lässt. Auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 haben wir deshalb versucht, Antworten zu finden.

