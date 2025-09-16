Gewinnspiel: The Toxic Avenger

Gemeinsam mit Präsens Film verlosen wir 3x2 Kinotickets zum Kinofilm der am 25. September 2025 in den Schweizer Kinos startet.

"The Toxic Avenger" der Infolge eines katastrophalen Giftunfalls mit radioaktivem Müll verwandelt sich der zum Fussabtreter degradierte Hausmeister Winston Gooze (Peter Dinklage) in eine neue Art von Held: The Toxic Avenger. Als Rächer der Schutzlosen nimmt er den Kampf gegen Korruption und skrupellose Konzernbosse wie seinen einstigen Chef Bob Gardinger (Kevin Bacon) auf. In einer Welt, in der Gier grassiert, wird Gerechtigkeit am besten radioaktiv serviert!

Ein Film von Macon Blair mit Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige sowie Elijah Wood und Kevin Bacon.

Kinostart: 25. September 2025

