Gewinnspiel: The Toxic Avenger

Gemeinsam mit Präsens Film verlosen wir 3x2 Kinotickets zum Kinofilm der am 25. September 2025 in den Schweizer Kinos startet.
"The Toxic Avenger" der Infolge eines katastrophalen Giftunfalls mit radioaktivem Müll verwandelt sich der zum Fussabtreter degradierte Hausmeister Winston Gooze (Peter Dinklage) in eine neue Art von Held: The Toxic Avenger. Als Rächer der Schutzlosen nimmt er den Kampf gegen Korruption und skrupellose Konzernbosse wie seinen einstigen Chef Bob Gardinger (Kevin Bacon) auf. In einer Welt, in der Gier grassiert, wird Gerechtigkeit am besten radioaktiv serviert!
Ein Film von Macon Blair mit Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige sowie Elijah Wood und Kevin Bacon.
Kinostart: 25. September 2025
Unser "The Toxic Avenger"-Ticket-Gewinnspiel findest du hier.
Weiter Infos zum Film
Teilnahmebedingungen
- Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
- Der Wettbewerb steht nur Teilnehmern mit Wohnsitz in der Schweiz und Liechtenstein offen.
- Die Entscheidung des Sponsors games.ch („Sponsor“) ist endgültig.
- Alle von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen unterliegen der Datenschutzerklärung der netfabrix GmbH, die hier zu finden ist. Sie werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
- Der Preis ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung oder ein anderer Preisersatz ist nicht zulässig.
- Dieser Wettbewerb wird in keiner Weise von Facebook, Instagram, X oder anderen sozialen Medienplattformen, auf denen der Wettbewerb beworben wird, gesponsert, unterstützt, verwaltet oder ist mit diesen verbunden. Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, den Sponsor, Praesens-Film AG, capelight pictures OHG, Legend Picture, LLC und alle ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, Werbe- und Promotion-Agenturen sowie alle ihre jeweiligen Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter, gesetzlichen Vertreter, Nachfolger und Beauftragten (zusammenfassend als „freigestellte Parteien” bezeichnet) von jeglicher Haftung, für Verluste, Schäden, Verletzungen, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Sachschäden, Personenschäden (einschliesslich seelischer Belastungen) und/oder Tod, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder Teilnahme am Wettbewerb oder dem Besitz, der Annahme und/oder der Nutzung oder dem Missbrauch des Preises oder der Teilnahme an einer mit dem Wettbewerb verbundenen Aktivität entstehen können, sowie für alle Ansprüche oder Klagegründe, die auf Persönlichkeitsrechten, Verleumdung oder Verletzung der Privatsphäre beruhen.