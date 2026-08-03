Kino-Gewinnspiel: Ice Cream Man

Zum Deutschschweizer Kino-Start von "Ice Cream Man" am 6. August 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets unter unseren Lesern.

Eine idyllische Sommerstadt geht im Wahnsinn unter, als ein Eisverkäufer den Kindern süsse Leckereien serviert – mit schrecklichen Folgen. Mach dich diesen Sommer bereit für einen gnadenlosen Blutrausch mit dem ultimativen Slasher-Film über mörderische Kinder, entsprungen der Fantasie des Kult-Horrorregisseurs Eli Roth ("Hostel", "Cabin Fever"). Erlebt einen neuartigen furchterregenden Bösewicht, den "Ice Cream Man", dessen verfluchte Süssigkeiten unschuldige Kinder in blutrünstige Schlächter verwandeln. Vollgepackt mit radikalen Gemetzel-Szenen verspricht "Ice Cream Man" dem Genre-Publikum den Adrenalinkick zu liefern, nach dem es sucht.

Cast: Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Eli Roth, Karen Cliche

Regie: Eli Roth

Genre: Horror

Wir verlosen 3x2 Kinotickets zu "Ice Cream Man"