Kino-Gewinnspiel: Cuckoo

Zum Kinostart von "Cuckoo" verlosen wir, gemeinsam mit dem Verleiher Praesens-Film, 3x2 Kinotickets unter unseren Lesern. Noch keine Ahnung, um was es sich bei "Cuckoo" dreht? Wir haben euch den Trailer und ein paar weitere Informationen.

Nur widerwillig verlässt die 17-jährige Gretchen ihre amerikanische Heimat, um bei ihrem Vater zu leben, der gerade mit seiner neuen Familie ein Resort in den deutschen Alpen bezieht. Angekommen in ihrem zukünftigen Zuhause, werden sie von Herrn König, dem Chef ihres Vaters, begrüsst, der ein unerklärliches Interesse an Gretchens stummer Halbschwester Alma hat. Überhaupt scheint etwas nicht zu stimmen in dem beschaulichen Urlaubsparadies. Gretchen wird von merkwürdigen Geräuschen und verstörenden Visionen geplagt, bis sie auf ein schockierendes Geheimnis stösst, das auch ihre eigene Familie betrifft.

Nach der Festivalsensation seines ersten Langspielfilms LUZ gelingt dem deutschen Regisseur Tilman Singer erneut ein atmosphärischer und visuell herausragender Horrortrip mit originellem Plot und perfiden Twists. In der Hauptrolle des auf 35mm gedrehten Genre-Highlights überzeugt „Euphoria“-Star Hunter Schafer neben einem ebenso brillanten wie furchteinflössenden Dan Stevens.

Regie: Tilman Singer

Darsteller: Dan Stevens, Hunter Schafer, Jessica Henwick, Marton Csokas, Astrid Berges-Frisbey, Kagga Jayson

Genre: Horror, Mystery, Thriller

Laufzeit; 102 Minuten

Produktion: Deutschland, USA 2024

Kinostart: 22.08.2024 (Deutschschweiz) - Verleiher: Praesens-Film

Hier geht's zum "Cuckoo"-Ticket-Gewinnspiel