Kino-Gewinnspiel: Backrooms

Zum Deutschschweizer Kino-Start von "Backrooms" am 18. Juni 2026 verlosen wir 3x2 Kinotickets unter unseren Lesern.

Mit "Backrooms" verwandelt Regisseur Kane Parsons die Idee einer unberechenbaren Parallelwelt aus seltsam leeren Geschäftsräumen in einen beklemmenden Horror-Thriller.

Der Mythos der sogenannten "Backrooms" entstand 2019 als Internetphänomen, fand schnell weltweit Fans und wurde über die Jahre weiterentwickelt. Kane Parsons erster Beitrag dazu entstand vor vier Jahren: Mit dem Kurzfilm "The Backrooms (Found Footage)", der seitdem auf Youtube über 72 Millionen Mal aufgerufen wurde, gelang ihm als damals 16-Jährigen ein Riesenhit. Bis heute hat er mit seinen "Backrooms" Beiträgen auf YouTube insgesamt über 100 Millionen Menschen erreicht. Den Kinofilm THE BACKROOMS drehte Parsons nun für A24 nach einem Drehbuch des renommierten Autoren Will Soodik ("Westworld", "Homeland", "Ash vs Evil Dead").

In den Hauptrollen spielen die Oscar-nominierten Chiwetel Ejiofor (12 Years as a Slave) und Renate Reinsve (Sentimental Value), die sich in den Untiefen der unheimlichen Backrooms zu verlieren drohen. In Nebenrollen sind Mark Duplass, Lukita Maxwell, Finn Bennett, Avan Jogia und Robert Bobroczkyi zu sehen.

Wir verlosen 3x2 Kinotickets zu "Backrooms"

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