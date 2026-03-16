Kino-Gewinnspiel: Shelter

Gemeinsam mit Ascot Elite Entertainment verlosen wir zum Schweizer Kinostart von "Shelter" (26. März 2026) 2x zwei Kinotickets mit den passenden Beanies zum Film...

Michael Mason (Jason Statham), ein untergetauchter Elite-Agent, lebt auf einer abgelegenen Insel in Schottland. Als er in einem schweren Sturm ein Mädchen vor dem Ertrinken rettet, setzt er damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die sein Versteck enttarnen und ihn zurück in die Welt zwingen. Dort muss er nicht nur um das Überleben der Teenagerin kämpfen, sondern sich auch den Dämonen seiner Vergangenheit stellen...

Das "Shelter"-Gewinnspiel findet ihr in unserem Gewinnspiel-Corner

Kinostart: 26. März 2026

Regie: Ric Roman Waugh

Besetzung: Jason Statham

Weitere Infos zum Film inkl. Spielzeiten findet ihr direkt bei Ascot Elite.