Kino-Gewinnspiel: Masters of the Universe

Zum Schweizer Kino-Start von "Masters of the Universe" am 4. Juni 2026 verlosen wir drei tolle Goodie-Sets zum Film inklusive je zwei Kinotickets!

Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise "Masters of the Universe" in dem gleichnamigen epischen Live-Action-Abenteuer zurück auf die grosse Leinwand. Nach 15 Jahren der Trennung führt das Schwert der Macht Prinz Adam (Nicholas Galitzine) zurück nach Eternia und entdeckt, dass seine Heimat unter der heimtückischen Herrschaft von Skeletor (Jared Leto) in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss sich Adam mit seinen engsten Verbündeten zusammenschliessen – Teela (Camila Mendes) und Duncan alias Man-At-Arms (Idris Elba) – und sein wahres Schicksal als He-Man annehmen, den mächtigsten Mann des Universums.

Regie zu "Masters of the Universe" führt Travis Knight ("Bumblebee"). Das Drehbuch stammt von Chris Butler ("Mister Link – ein fellig verrücktes Abenteuer") sowie Aaron & Adam Nee ("The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt") und Dave Callaham ("Spider-Man: Across the Spider-Verse"). Die Geschichte stammt von Aaron Nee & Adam Nee sowie von Alex Litvak & Michael Finch. Produziert wurde der Film von Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch und DeVon Franklin. Als Executive Producer fungieren Ynon Kreiz, Bill Bannerman und David Bloomfield. Das Sci-Fi-Action-Adventure basiert auf "Masters of the Universe" von Mattel.

He-Man wird verkörpert durch Nicholas Galitzine ("Als du mich sahst"), an seiner Seite spielen Jared Leto ("Tron: Ares"), Idris Elba ("A House of Dynamite"), Camila Mendes ("Riverdale"), Alison Brie ("Glow"), James Purefoy ("Rom"), Morena Baccarin ("Deadpool 2"), Jóhannes Haukur Jóhannesson ("Captain America: Brave New World") und Charlotte Riley ("Malice"). Kristen Wiig ("Palm Royale") ist als Stimme von "Roboto" zu hören.

Das Masters of the Universe Gewinnspiel

Das Goodie-Set besteht je aus:

1x Masters of the Universe Tote-Bag

1x Masters of the Universe T-Shirt

1x Masters of the Universe Magazin

1x Masters of the Universe Cap

1x Masters of the Universe Stift

2x Kino-Tickets

Das "Masters of the Universe"-Gewinnspiel