Gewinnspiel: Monster Hunter Stories 3

Gemeinsam mit Capcom verlosen wir aktuell je drei Exemplare von "Monster Hunter Stories 3" für die PlayStation 5 und die Nintendo Switch 2.

Als Mobile-Titel gestartet, ist Capcoms Spin-off zur "Monster Hunter"-Reihe längst auch auf den grossen Gaming-Plattformen heimisch geworden. Der dritte Teil verfeinert abermals das Spielkonzept, bei dem ihr die Monster auch selbst reiten und in hochwertig inszenierten Rundenkämpfen in die Schlacht führen könnt. Ob es gut geworden ist, verrät unser Test zu "Monster Hunter Stories 3".

Die Gewinnspiele

Hier kannst du ein "Monster Hunter Stories 3" für deine PlayStation 5 gewinnen...

Hier kannst du ein "Monster Hunter Stories 3" für deine Nintendo Switch 2 gewinnen...

Keine Lust dich auf dein Glück zu verlassen? Hier kannst du "Monster Hunter Stories 3" portofrei bestellen!