Kino-Gewinnspiel: Normal

Wir verlosen 3x2 Kinotickets

News Video Roger

Gemeinsam mit Ascot Elite Entertainment verlosen wir zum Schweizer Kinostart von "Normal" (16. April 2026) 3x zwei Kinotickets zum Film.

Von Regisseur Ben Wheatley und dem John-Wick-Mastermind Derek Kolstad: "John Wick" trifft auf "Nobody" trifft auf "Fargo". Mit starken 90% auf Rotten Tomatoes gefeiert.

Für Sheriff Ulysses (Bob Odenkirk) sollte die Versetzung in die idyllische Kleinstadt Normal ein Neuanfang sein - weg von Ehekrise und den Schatten seiner Vergangenheit im Dienst. Doch als ein spektakulär schiefgelaufener Banküberfall die scheinbare Bilderbuch-Idylle erschüttert, kommt ein dunkles Geheimnis ans Licht: Diese Stadt ist alles andere als "normal". Plötzlich wird der Sheriff selbst zur Zielscheibe - sogar die eigenen Deputys wenden sich gegen ihn. Um diese explosive Nacht zu überstehen, muss Ulysses all seinen Charme, Mut und Einfallsreichtum mobilisieren - und ausgerechnet mit einer schrägen Truppe Kleinkrimineller gemeinsame Sache machen.

Das "Normal"-Gewinnspiel findet ihr in unserem Gewinnspiel-Corner.

Kinostart: 16. April 2026
Regie: Ben Wheatley
Besetzung: Bob Odenkirk, Lena Headey, Reena Jolly, Brendan Fletcher, Brian Kawakami
Drehbuch: Derek Kolstad, Bob Odenkirk

Weitere Infos zum Film inkl. Spielzeiten findet ihr direkt bei Ascot Elite.

Quelle: www.games.ch
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