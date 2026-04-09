Kino-Gewinnspiel: Normal

Gemeinsam mit Ascot Elite Entertainment verlosen wir zum Schweizer Kinostart von "Normal" (16. April 2026) 3x zwei Kinotickets zum Film.

Von Regisseur Ben Wheatley und dem John-Wick-Mastermind Derek Kolstad: "John Wick" trifft auf "Nobody" trifft auf "Fargo". Mit starken 90% auf Rotten Tomatoes gefeiert.

Für Sheriff Ulysses (Bob Odenkirk) sollte die Versetzung in die idyllische Kleinstadt Normal ein Neuanfang sein - weg von Ehekrise und den Schatten seiner Vergangenheit im Dienst. Doch als ein spektakulär schiefgelaufener Banküberfall die scheinbare Bilderbuch-Idylle erschüttert, kommt ein dunkles Geheimnis ans Licht: Diese Stadt ist alles andere als "normal". Plötzlich wird der Sheriff selbst zur Zielscheibe - sogar die eigenen Deputys wenden sich gegen ihn. Um diese explosive Nacht zu überstehen, muss Ulysses all seinen Charme, Mut und Einfallsreichtum mobilisieren - und ausgerechnet mit einer schrägen Truppe Kleinkrimineller gemeinsame Sache machen.

Das "Normal"-Gewinnspiel findet ihr in unserem Gewinnspiel-Corner.

Kinostart: 16. April 2026

Regie: Ben Wheatley

Besetzung: Bob Odenkirk, Lena Headey, Reena Jolly, Brendan Fletcher, Brian Kawakami

Drehbuch: Derek Kolstad, Bob Odenkirk

Weitere Infos zum Film inkl. Spielzeiten findet ihr direkt bei Ascot Elite.