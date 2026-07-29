Kino-Gewinnspiel: Spider-Man: Brand New Day

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Nach den Ereignissen aus "Spider-Man: No Way Home" beginnt für Peter Parker ein neues Kapitel. Da sich niemand mehr an ihn erinnert, ist er als Spider-Man auf sich allein gestellt und kämpft ohne Rückhalt gegen das Verbrechen. Der Trailer "Peter’s Journey" greift die wichtigsten Stationen seiner Geschichte auf, von der Enthüllung seiner Identität bis zu Doctor Stranges folgenschwerem Gedächtniszauber.

Neben Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon kehrt auch Jon Bernthal als Punisher zurück. Gleichzeitig erweitert Marvel den Cast um neue Figuren und setzt erneut auf die Mischung aus vertrauten Gesichtern und frischen Charakteren. Ob Peter Parker tatsächlich einen Neuanfang gelingt oder ihn das nächste Multiversums-Chaos erwartet, zeigt sich ab dem 29. Juli auf der grossen Leinwand.

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