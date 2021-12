PlayStation 5 - Versteigerung für einen guten Zweck

Treue Leser und Besucher von GAMES.CH wissen es längst: Wir versteigern immer 'mal wieder etwas Besonderes aus der Gaming-Welt für einen guten Zweck. Dieses Jahr haben wir eine PlayStation 5 inkl. einer Samsung 2TB SSD (860 Pro Heatsink) und diverse Merchandise-Artikel.

PlayStation 5 - Versteigerung

BEENDET

Unsere Redaktionskatze Mia bewacht das zu versteigernde Gut...

Das Paket, welches wir gemeinsam mit Samsung und World of Games versteigern enthält:

1x PlayStation 5 (Disc-Version) - gesponsert von Samsung Schweiz

1x Samsung SSD 980PRO Heatsink (2TB) - gesponsert von Samsung Schweiz

1x PlayStation 5 Lanyard

1x PlayStation 5 - T-Shirt

Zusätzliche Goodies

(hinzugefügt am 14. Dezember)

4x WOG-Socken

1x Rocket DualSense Wirkless Controller (WOG-Design)

(hinzugefügt am 23. Dezember)

- drei zusätzliche Games, gesponsert von Koch Media: "Chorus", "A Plague Tale" und "Let's Sing 2022"!

Ablauf

Zeitraum: 01. bis 22. Dezember 2021, 17:00

Gebote senden an: BEENDET!

Teilnahmeberechtigt: Alle Personen mit Schweizer oder Liechtensteiner Wohnadresse

Übergabe: Abholung ab 23. Dezember (oder Versand per Post)

Um an der Auktion teilzunehmen, schickt ihr euer Gebot an redaktion@games.ch. Die Auktion endet am 22. Dezember 2021 um 17:00. Die aktuellen Gebote werden wir hier und später auch auf Facebook, in unregelmässigen Abständen, kommunizieren.

Ab dem 20. Dezember 12:00 werden wir keine der getätigten Gebote mehr veröffentlichen. Danach gilt das höchste Gebot, das bei uns bis zum Auktionsende eintrifft. (Bei gleichen Geboten gilt das, was zuerst bei uns eingetroffen ist)

Der Erlös geht vollumfänglich an die Katzenstation des Tierschutzvereins Rheintal.

Hinweis: Unsere Redaktionskatze Mia stammt ebenfalls aus dieser Katzenstation.

Aktuelle Gebote

Wir möchten allen Bietenden herzlichst danken, auch im Namen des Tierschutzvereins Rheintal!

Höchstgebot: CHF 2'222.- herzlichen Dank!

13. Dezember 2021, 21:40: Mike B.. - CHF 1200.-

01. Dezember 2021, 18:07: Jan Z. - CHF 1060.-

01. Dezember 2021, 12:39: Helmut B. - CHF 800.-

01. Dezember 2021, 10:15: Paul S. - CHF 500.-

01. Dezember 2021, 08:03: Martin T. - CHF 350.-

Hier werden wir die Gebote, die bei uns unter redaktion@games.ch eintreffen, auflisten.

Spenden

Falls ihr unabhängig von der Versteigerung dem Tierschutzverein Rheintal eine Spende zukommen lassen möchtet, habt ihr natürlich ebenfalls die Gelegenheit.

Die Kontodaten findet ihr auf der offiziellen Homepage des Tierschutzvereins Rheintal. Vergesst nicht, den Spendenzweck "Katzenstation" anzugeben.

Herzlichen Dank für euren Support!

Bisherige Versteigerungen