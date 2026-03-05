Fast genau 30 Jahre nach dem Seriendebüt geht Capcoms berühmte Survival-Reihe in die nächste Runde. Im neunten Teil der Kernreihe erwartet uns eine Mischung aus klassischem Überlebenskampf und satter Horror-Action. Wir verlosen je zwei Exemplare von "Resident Evil Requiem" für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch 2, inkl. einem coolen 3D-Flyer!

Resident Evil Requiem - PlayStation 5 - Gewinnspiel

Resident Evil Requiem - Nintendo Switch 2 - Gewinnspiel

Resident Evil Requiem - Xbox Series S/X - Gewinnspiel

Bitte beachtet, dass wir von den Gewinnern einen Altersnachweis verlangen werden, da es sich um einen 18er-Titel handelt.

Fazit zum Resident Evil Requiem - Test

Am Ende ist "Resident Evil Requiem", gerade auch mit den völlig unterschiedlichen Gameplay-Ansätzen bei Grace und Leon, einer der bislang besten Teile der Reihe geworden. Er vereint klassischen Survival-Horror gekonnt mit satter Survival-Action, bei der wir uns am Ende gar nicht entscheiden können, welcher Part uns besser gefallen hat. Andererseits sind der vierte und siebte Teil von "Resident Evil" oder auch "Village" in ihrer Ausrichtung klarer und bieten trotz des hohen Actionfokus etwa in puncto Rätsel und Schauplatzvielfalt mehr. Gerade auch aufgrund der spielerischen Vielfalt und der für die Reihe erstaunlich gut ausgearbeiteten Story sehen wir "Resident Evil Requiem" dennoch insgesamt auf Augenhöhe mit diesen Vorgängern, womit es klar an der Serienspitze mitmischt.

Unser "Resident Evil Requiem"-Test

"Resident Evil Requiem" portofrei bei World of Games bestellen