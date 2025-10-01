Gewinnspiel: Sky Show & Crunchyroll

Dank der Kooperation mit Crunchyroll stehen bei Sky Show seit 1. September 2025 gleich 17 hochkarätige Anime-Serien mit über 600 Episoden zum Abruf bereit. Um dies gebührend zu feiern, verlosen wir gemeinsam mit Sky Show ein tolles Anime-Merchandise-Paket.
Sky Show & Crunchyroll
Mit dabei sind gefeierte Hits wie "Jujutsu Kaisen", "Blue Lock", "One Punch Man", "Spy x Family", "The Apothecary Diaries" und "Frieren: Beyond Journey’s End" – ebenso wie Klassiker wie "Code Geass" oder "Tokyo Ghoul". Auch Marvel-Fans kommen auf ihre Kosten, mit den Anime-Versionen von "Iron Man", "Wolverine" und "X-Men". Ob packende Action, emotionale Fantasy oder kultiger Humor - das Anime Special auf Sky Show bietet für jeden Geschmack das Passende.
Das Anime-Merchandise-Gewinnspiel
