Gewinnspiel: Star Wars: The Mandalorian and Grogu

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Der Mandalorianer und Grogu brechen zu ihrer bisher aufregendsten Mission auf in Lucasfilms "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", einem brandneuen "Star Wars"-Abenteuer, das am 20. Mai 2026 exklusiv in den Kinos startet. Das Imperium ist gefallen, doch imperiale Kriegsherren sind weiterhin in der ganzen Galaxis verstreut. Während die noch junge Neue Republik zu schützen versucht, wofür die Rebellion gekämpft hat, erhält sie Unterstützung vom legendären mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) und seinem jungen Schüler Grogu. Regie führt Jon Favreau.

In "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" spielt ausserdem Sigourney Weaver mit und produziert wird der Film von Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni und Ian Bryce. Die Musik stammt von Ludwig Göransson.

Regie: Jon Favreau

Produzent: Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Ian Bryce

Besetzung: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White