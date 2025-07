Gewinnspiel: The Fantastic Four: First Steps

Zum Kinostart von "The Fantastic Four: First Steps" verlosen wir vier coole Goodie-Sets (Cap und Socken), passend zum tollen Marvel-Film.

Am 24. Juli 2025 startet Marvel Studios' "The Fantastic Four: First Steps" in den Deutschschweizer Kinos. In diesem actiongeladenen Abenteuer stellen sich Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm einem übermächtigen Weltraumgott, der droht, die Erde zu verschlingen – und geraten dabei in ein persönliches und hochemotionales Gefecht, das ihre Familie auf die Probe stellt.

Unser "Fantastic Four: First Steps"-Gewinnspiel

Weitere Marvel-Trailer findet ihr auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Marvel Schweiz.

Hinweis: Zwei der "The Fantastic Four"-Goodie-Sets verlosen wir hier auf GAMES.CH und je eines auf Facebook und Youtube!