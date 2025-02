Kino-Gewinnspiel: In The Lost Lands

Zum Schweizer Kinostart von "In The Lost Lands" am 6. März 2025 verlosen wir hier 3x2 Tickets. Zudem habt ihr die Chance auf 1x2 Tix via unsere Facebook-Seite.

Eine Königin, verzweifelt auf der Suche nach der Erfüllung ihres Liebesglücks, macht einen gewagten Schritt: Sie schickt die mächtige und gefürchtete Hexe Gray Alys (Milla Jovovich) in die „Lost Lands“, um ihr die magische Gabe zu verschaffen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Mit dem geheimnisvollen Jäger Boyce (Dave Bautista), der ihr im Kampf gegen düstere Kreaturen und gnadenlose Gegner zur Seite steht, durchstreift Gray Alys eine unheimliche und gefährliche Welt. Und nur sie weiss, dass jeder Wunsch, den sie erfüllt, ungeahnte Konsequenzen hat...

Unter der Regie und nach dem Drehbuch von Paul W.S. Anderson ("Monster Hunter") gehen "Resident Evil"-Ikone Milla Jovovich und Dave Bautista ("Dune 2", "Blade Runner 2049") ein gefahrenvolles Bündnis ein. Vor der Kamera von Glen MacPherson ("Monster Hunter", "Resident Evil: The Final Chapter") stehen ausserdem u.a. Arly Jover ("Axolotl Overkill", "Verblendung"), Amara Okereke ("Red Rose") und Fraser James ("Terminator: Dark Fate", "Resident Evil: The Final Chapter"). Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte des Autors George R. R. Martin ("Game of Thrones"- Romanzyklus "Das Lied von Eis und Feuer").

Schweizer Kinostart: 6. März 2025

Regisseur: Paul W.S. Anderson

Besetzung: Milla Jovovich, Dauve Bautista, Arly Jover und weitere...

