EVE Vanguard - Wir verlosen 5 Zugangscodes

Vom 28. November bis zum 9. Dezember könnt ihr als technologisch unsterbliche Warclones auf verschiedene planetare Schlachtfelder hinabsteigen und euch in intensive Bodenkämpfe stürzen, die sich direkt auf den grössten spielergesteuerten Krieg der Spielegeschichte auswirken.

Damit ihr am "EVE Vanguard: Groundbreak" teilnehmen könnt, haben wir fünf Zugangscodes von CCP erhalten. Diese verlosen wir bereits morgen Abend (29. November) gegen 17:00 Uhr! Also gleich am Gewinnspiel teilnehmen und einen der Codes abstauben!

Das "Vanguard: Groundbreak"-Code-Gewinnspiel findet ihr hier

Weitere Informationen zum Groundbreak-Event gibt's hier

Unser Special/Interview mit den "EVE Vanguard"-Machern