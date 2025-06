Erfolgreicher Launch für die Gex Trilogy

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, haben Square Enix und Limited Run Games jetzt von einem erfolgreichen Launch der "Gex Trilogy" gesprochen. Ausserdem stellte man einen Patch dafür in Aussicht.

Besagter Patch für die "Gex Trilogy" wird die aus der PAL-Version sehr beliebten Stimmen von Leslie Philips und Danny John-Jules ergänzen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht, aber die Veröffentlichung soll erfolgen, sobald der Zertifizierungsprozess abgeschlossen ist.

Wie es der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei der "Gex Trilogy" um aufgehübschte Neuauflagen von "Gex", "Gex: Enter the Gecko" und "Gex 3: Deep Cover Gecko", welche man in erster Linie mit der PSone verbindet. "Gex" ist ein Jump & Run und wurde von Crystal Dynamics entwickelt. Es lässt uns die Abenteuer eines menschenähnlichen Geckos namens Gex erleben.

Die "Gex Trilogy" ist bereits seit gestern für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.