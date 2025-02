Releasefenster für die Gex Trilogy

Angekündigt ist die "Gex Trilogy" ja schon ein Weilchen. Jetzt haben Square Enix und Limited Run Games zumindest ein Releasefenster dafür verkündet.

So erscheint die "Gex Trilogy" irgendwann im Sommer. Ein neuer Trailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns gleichzeitig etwas mehr als eine Minute lang auf die Compilation ein.

Wie es der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei der "Gex Trilogy" um aufgehübschte Neuauflagen von "Gex", "Gex: Enter the Gecko" und "Gex 3: Deep Cover Gecko", welche man in erster Linie mit der PSone verbindet. "Gex" ist ein Jump & Run und wurde von Crystal Dynamics entwickelt. Es lässt uns die Abenteuer eines menschenähnlichen Geckos namens Gex erleben.

Die "Gex Trilogy" war im Juli 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC vorgestellt worden.