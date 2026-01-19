Granblue Fantasy: Versus Rising: Termin für den nächsten DLC-Charakter

Publisher Cygames und Entwickler Arc System Works haben einen konkreten Releasetermin für den nächsten DLC-Charakter von "Granblue Fantasy: Versus Rising" verkündet. So können wir uns im Februar auf Ilsa freuen.

Demnach wird Ilsa, so der Name des kommenden DLC-Charakters, ab 10. Februar für "Granblue Fantasy: Versus Rising" verfügbar sein. Die junge Dame ist Teil des Character Pass der zweiten Season und wird zusammen mit dem Update auf die Version 2.50 veröffentlicht.

Schon jetzt gibt es einen flotten Trailer zu Ilsa aus "Granblue Fantasy: Versus Rising" zu sehen. Dieser hat einen Umfang von fast zwei Minuten und bietet eine flotte Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay.

"Granblue Fantasy: Versus Rising" ist seit 14. Dezember 2023 für PS4, PS5 und den PC erhältlich.