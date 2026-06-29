Granblue Fantasy: Versus Rising kommt auch für Switch 2

In der Welt von "Granblue Fantasy: Versus Rising" ist weiterhin viel los. So haben Publisher Cygames und Entwickler Arc System Works jetzt nicht nur den nächsten DLC-Charakter sondern auch eine Switch-2-Umsetzung des Titels in Aussicht gestellt.

Demnach wird mit Id ab 17. September der nächste DLC-Charakter für "Granblue Fantasy: Versus Rising" verfügbar sein. Der Neuzugang wird uns jetzt schonmal mit einem ersten Teaser über zwei Minuten lang schmackhaft gemacht. Das entsprechende Update (Version 2.60) wird aber unter anderem auch eine neue Stage, ein frisches Outfit und zahlreiche Feinjustierungen an der Spielmechanik bieten.

Am 17. September wird auch die Switch-2-Version von "Granblue Fantasy: Versus Rising" veröffentlicht. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zu den übrigen Fassungen gibt es bisher noch keine Informationen.

"Granblue Fantasy: Versus Rising" ist seit 14. Dezember 2023 für PS4, PS5 und den PC erhältlich.