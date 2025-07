Ghost Haunting: Pixeliger Geisterunfug und noch viel mehr...

Daedalic Entertainment und Three Headed Monkey Studios veröffentlichen gemeinsam ein brandneues aber klassisches Abenteuer. Ghost Haunting ist ein humorvolles 2D Point-&-Click-Adventure in herrlich niedriger Auflösung. Eine liebevolle Hommage an die Grafik-Adventures der 90er – mit dem Besten von damals und dem Komfort von heute. "Grinsemuskelkater garantiert!", sagen die Entwickler.

In der Rolle der frechen 8-jährigen Gigi entdeckt ihr während eines Ferienaufenthalts im Haus ihrer Grosseltern, dass ihr mürrischer Opa in Wahrheit ein legendärer Geisterjäger ist. Ermutigt durch ihren neuen Kürbisdämonen-Kumpel Baron Butternut, fasst Gigi einen Plan: Sie will ihre geliebte Grossmutter aus dem Reich der Toten zurückholen. Denn wenn Geister zu uns kommen – dann kann man ja wohl auch den Weg zurückfinden, oder?

"Ghost Haunting" erzählt eine unterhaltsame und warmherzige Geschichte über das Erwachsenwerden, den Tod – und darüber, wie beides miteinander zusammenhängt.

Daedalic Entertainment ist unfassbar glücklich, wieder ein tolles, klassisches Adventure unterstützen zu können.