Ghost Master: Resurrection auch für Konsole

Publisher Strategy First und Entwickler Mechano Story Studio geben bekannt, dass "Ghost Master: Resurrection" auch für die Konsolenwelt umgesetzt wird. Einen Releasetermin nennt man ebenfalls.

Demnach ist "Ghost Master: Resurrection" auch für PS5, Xbox Series X und Switch in Entwicklung. Auf dem PC ist die Neuinterpretation des Klassikers bereits am 30. Oktober in den Early Access gestartet.

In "Ghost Master: Resurrection" steuern wir eine Vielzahl an Geistern, Todesfeen und Ghulen, die ihre Kräfte in der Stadt Gravenville einsetzen. Jede Einheit besitzt dabei eigene Fähigkeiten und Verhaltensweisen, was ein vielfältiges Spektrum an taktischen Möglichkeiten eröffnet. Elf komplett überarbeitete Schauplätze wie Laboratorien, Studentenwohnheime und Polizeistationen bieten zudem zahlreiche Geheimnisse und neue Schreckmomente. Moderne Grafik, eine frische Engine und verfeinerte Systeme steigern ausserdem die Intensität jeder Begegnung und knüpfen an den Charme des Originals an.

Einen Release Date Trailer zu "Ghost Master: Resurrection" bekommen wir sogar schon jetzt zu sehen. Darin stimmt man uns über eineinhalb Minuten lang überwiegend mit Gameplay auf das Spiel ein.

"Ghost Master: Resurrection" erscheint am 20. März 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.